Staffel 1Folge 19vom 01.03.2024
Folge 19: Nobart dreht durch
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Käpt'n Nobart bekommt bei einem Unwetter den Mast auf den Kopf und dreht vollkommen durch. Dies hat zur Folge, dass er zum einen in Ohnmacht fällt. Zum anderen führt er sich auf, wie ein eiskalter und grausamer Piratenkapitän.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF