Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 2vom 01.03.2024
Der besondere Nachtisch

Der besondere NachtischJetzt kostenlos streamen

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Folge 2: Der besondere Nachtisch

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Käpt'n Nobart ist mit dem Lieblingsessen seiner Crew nicht ganz so einverstanden. Schließlich lieben sie kandierte Haiaugen, doch er findet es fürchterlich. Somit muss sich der Pirat etwas einfallen lassen, um nicht zu hungern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Käpt’n Nobart und die Piratenbande
RiC

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Alle 1 Staffeln und Folgen