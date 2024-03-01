Staffel 1Folge 2vom 01.03.2024
Folge 2: Der besondere Nachtisch
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Käpt'n Nobart ist mit dem Lieblingsessen seiner Crew nicht ganz so einverstanden. Schließlich lieben sie kandierte Haiaugen, doch er findet es fürchterlich. Somit muss sich der Pirat etwas einfallen lassen, um nicht zu hungern.
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF