Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 20vom 01.03.2024
Nobart macht Urlaub

Folge 20: Nobart macht Urlaub

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Die Hurricane legt in ihrem Heimathafen an und Käpt'n Nobart beschließt, seiner Piratenmannschaft Ferien zu geben. Käpt'n Nobarts Crew tut sich jedoch schwer damit, ihre Ferien sinnvoll zu verbringen und langweilt sich zu Tode.

