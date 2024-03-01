Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 21vom 01.03.2024
Nobart und der Hai

Folge 21: Nobart und der Hai

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Ein Hai mit Zahnschmerzen verfolgt die Hurricane und versetzt die Crew in Angst und Schrecken. Käpt'n Nobart aber zeigt sich trotz seiner Bedenken mutig, um mit dem Haifisch zu kommunizieren, der eigentlich nur ihre Hilfe haben wollte.

