Staffel 1Folge 21vom 01.03.2024
Folge 21: Nobart und der Hai
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Ein Hai mit Zahnschmerzen verfolgt die Hurricane und versetzt die Crew in Angst und Schrecken. Käpt'n Nobart aber zeigt sich trotz seiner Bedenken mutig, um mit dem Haifisch zu kommunizieren, der eigentlich nur ihre Hilfe haben wollte.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF