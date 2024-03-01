Staffel 1Folge 23vom 01.03.2024
Die PerlenketteJetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 23: Die Perlenkette
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Käpt'n Nobart will Julia helfen, als sie ihr Kettchen vor dem Königinnenball verloren hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF