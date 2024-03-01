Staffel 1Folge 25vom 01.03.2024
Nie wieder NichtschwimmerJetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 25: Nie wieder Nichtschwimmer
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Käpt'n Nobart ist Nichtschwimmer und hat dies bisher immer sehr gut vor Julia und seiner Crew verborgen. Er gibt sich aber nicht auf und versucht, sich schwimmen beizubringen. Glück hat er dabei allerdings nicht und sucht Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF