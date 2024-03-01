Staffel 1Folge 28vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 28: Die Eierkuchentaktik
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Irgendwie wird Nobart von der Hurricane-Besatzung nicht als Autoritätsperson wahrgenommen. Er hat Schwierigkeiten, sich bei den Piraten Respekt zu verschaffen. Doch glücklicherweise, hat seine Verlobte Julia eine zündende Idee.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF