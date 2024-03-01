Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 3vom 01.03.2024
Hol‘ mir den Mond vom Himmel

Folge 3: Hol‘ mir den Mond vom Himmel

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Käpt'n Nobart will der schönen Julia den Mond vom Himmel holen, um ihr Herz zu erobern. Er könnte ihr keinen Wunsch widersprechen, doch kann er den Mond nicht ohne Weiteres vom Himmel holen. Er befürchtet jedoch, Julia könne fuchsteufelswild werden.

RiC

