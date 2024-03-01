Staffel 1Folge 3vom 01.03.2024
Hol‘ mir den Mond vom HimmelJetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 3: Hol‘ mir den Mond vom Himmel
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Käpt'n Nobart will der schönen Julia den Mond vom Himmel holen, um ihr Herz zu erobern. Er könnte ihr keinen Wunsch widersprechen, doch kann er den Mond nicht ohne Weiteres vom Himmel holen. Er befürchtet jedoch, Julia könne fuchsteufelswild werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF