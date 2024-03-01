Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 36vom 01.03.2024
Die kostbare Perle

Die kostbare PerleJetzt kostenlos streamen

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Folge 36: Die kostbare Perle

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Julias Bedingung, dass sie mit Nobart zum Tanzfest geht, ist eine schwarze Perle, die er besorgen will. Andernfalls wird sie sich für Kakornak entscheiden. Es wird spannend, ob der Käpt'n Julias Forderung nachkommen kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Käpt’n Nobart und die Piratenbande
RiC

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Alle 1 Staffeln und Folgen