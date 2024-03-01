Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 42vom 01.03.2024
Unter neuem Kommando

Folge 42: Unter neuem Kommando

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Aus unerklärlichen Gründen geben Karkornak der Schreckliche und Raoul der Blutrünstige ihr Schiff auf. Die Piraten der Hurricane sind allerdings sehr gutmütige Gesellen und lassen ihre Widersacher schließlich an Bord kommen.

