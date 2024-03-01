Staffel 1Folge 42vom 01.03.2024
Käpt'n Nobart und die Piratenbande
Folge 42: Unter neuem Kommando
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Aus unerklärlichen Gründen geben Karkornak der Schreckliche und Raoul der Blutrünstige ihr Schiff auf. Die Piraten der Hurricane sind allerdings sehr gutmütige Gesellen und lassen ihre Widersacher schließlich an Bord kommen.
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF