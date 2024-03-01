Staffel 1Folge 5vom 01.03.2024
Folge 5: Regeln an Bord
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Käpt'n Nobart will seine Crew disziplinieren und will dazu Regeln an Bord aufstellen. Doch ist ihm noch nicht ganz bewusst, wie er diese Regeln umsetzen möchte, um aus der wilden Bande vernünftige und ordentliche Leute zu machen.
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF