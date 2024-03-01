Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 5vom 01.03.2024
Regeln an Bord

Regeln an BordJetzt kostenlos streamen

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Folge 5: Regeln an Bord

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Käpt'n Nobart will seine Crew disziplinieren und will dazu Regeln an Bord aufstellen. Doch ist ihm noch nicht ganz bewusst, wie er diese Regeln umsetzen möchte, um aus der wilden Bande vernünftige und ordentliche Leute zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Käpt’n Nobart und die Piratenbande
RiC

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Alle 1 Staffeln und Folgen