Staffel 1Folge 6vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 6: Totale Flaute
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Käpt'n Nobart stellt sich der Herausforderung, dass sein Schiff und seine Crew auf Grund liegen. Da die Piraten allmählich auch noch hungrig werden, suchen sie nach allem, was essbar zu sein scheint. Dazu zählt der Papagei, den der Käpt'n beschützt.
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
