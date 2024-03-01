Staffel 1Folge 64vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 64: Der Monsterhai
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Ein Hai versetzt die Bewohnerinnen und Bewohner von Port Meringue in Angst und Schrecken. In ihrer Verzweiflung beauftragen sie Käpt'n Nobart und seine Hurricane-Besatzung, es mit dem Tier aufzunehmen und für Sicherheit zu sorgen.
Käpt'n Nobart und die Piratenbande
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF