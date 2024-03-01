Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 25vom 01.03.2024
Nie wieder Nichtschwimmer

Folge 25: Nie wieder Nichtschwimmer

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Käpt'n Nobart ist Nichtschwimmer und hat dies bisher immer sehr gut vor Julia und seiner Crew verborgen. Er gibt sich aber nicht auf und versucht, sich schwimmen beizubringen. Glück hat er dabei allerdings nicht und sucht Hilfe.

RiC

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

