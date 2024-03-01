Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt'n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 28vom 01.03.2024
Die Eierkuchentaktik

Folge 28: Die Eierkuchentaktik

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Irgendwie wird Nobart von der Hurricane-Besatzung nicht als Autoritätsperson wahrgenommen. Er hat Schwierigkeiten, sich bei den Piraten Respekt zu verschaffen. Doch glücklicherweise, hat seine Verlobte Julia eine zündende Idee.

