Staffel 1Folge 33vom 01.03.2024
Folge 33: Der berühmte Piratenhut
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Nobart und die anderen finden den Dreispitz von Käpt'n Blake. Laut einer Legende macht der Kopfschmuck seinen Träger zum stärksten und wohlhabendsten Kapitän, sodass jeder mal den Dreispitz aufprobiert - mit unvorhersehbaren Folgen.
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF