Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 35vom 01.03.2024
Julias Insel

Julias InselJetzt kostenlos streamen

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Folge 35: Julias Insel

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Nobart gibt Julia ein großes Versprechen ab. Alle Weltmeere möchte er absuchen, um eine einsame Insel zu finden, die er dann Julias Insel nennen möchte. Doch dieses ambitionierte Vorhaben ist einfacher versprochen als tatsächlich eingehalten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Käpt’n Nobart und die Piratenbande
RiC

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Alle 1 Staffeln und Folgen