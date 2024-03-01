Staffel 1Folge 35vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 35: Julias Insel
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Nobart gibt Julia ein großes Versprechen ab. Alle Weltmeere möchte er absuchen, um eine einsame Insel zu finden, die er dann Julias Insel nennen möchte. Doch dieses ambitionierte Vorhaben ist einfacher versprochen als tatsächlich eingehalten.
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF