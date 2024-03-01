Staffel 1Folge 36vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 36: Die kostbare Perle
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Julias Bedingung, dass sie mit Nobart zum Tanzfest geht, ist eine schwarze Perle, die er besorgen will. Andernfalls wird sie sich für Kakornak entscheiden. Es wird spannend, ob der Käpt'n Julias Forderung nachkommen kann.
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF