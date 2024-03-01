Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 39vom 01.03.2024
Das Piratenfest

Folge 39: Das Piratenfest

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Das bevorstehende Piratenfest lockt mit attraktiven Preisen, sodass sich die Besatzung der Hurricane ins Zeug wirft, um bei diesem Wettbewerb zu gewinnen. Doch so eine Aufführung zu bewerkstelligen, gestaltet sich schwieriger als gedacht.

