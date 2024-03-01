Staffel 1Folge 39vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 39: Das Piratenfest
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Das bevorstehende Piratenfest lockt mit attraktiven Preisen, sodass sich die Besatzung der Hurricane ins Zeug wirft, um bei diesem Wettbewerb zu gewinnen. Doch so eine Aufführung zu bewerkstelligen, gestaltet sich schwieriger als gedacht.
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF