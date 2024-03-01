Staffel 1Folge 41vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 41: Bumm Bumm der Feuerwerker
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Bumm Bumms große Leidenschaft sind Feuerwerke. Doch ein Schiff ist nicht unbedingt der geeignete Ort, dieses gefährliche Hobby auszuüben. Dort kann das blitzschnell zur unübersichtlichen Gefahr für die gesamte Besatzung werden.
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF