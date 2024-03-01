Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 41vom 01.03.2024
Bumm Bumm der Feuerwerker

Folge 41: Bumm Bumm der Feuerwerker

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Bumm Bumms große Leidenschaft sind Feuerwerke. Doch ein Schiff ist nicht unbedingt der geeignete Ort, dieses gefährliche Hobby auszuüben. Dort kann das blitzschnell zur unübersichtlichen Gefahr für die gesamte Besatzung werden.

