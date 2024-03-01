Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Staffel 1Folge 43vom 01.03.2024
Frauenwünsche

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

Folge 43: Frauenwünsche

Folge vom 01.03.2024

Julia ist eifersüchtig, weil Nobart der Königstochter verspricht, ein außergewöhnliches Tier von seiner Reise mitzubringen. Um ihre Gunst wieder zu erlangen, soll er im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzen und ihr einen mit nach Hause bringen.

