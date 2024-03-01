Staffel 1Folge 43vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 43: Frauenwünsche
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Julia ist eifersüchtig, weil Nobart der Königstochter verspricht, ein außergewöhnliches Tier von seiner Reise mitzubringen. Um ihre Gunst wieder zu erlangen, soll er im wahrsten Sinne des Wortes Berge versetzen und ihr einen mit nach Hause bringen.
