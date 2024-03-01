Staffel 1Folge 48vom 01.03.2024
Der SchlafwandlerJetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 48: Der Schlafwandler
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Wegen eines Sturms treibt die Hurricane in die Arktis. Aufgrund der Kälte ist Fischen nicht mehr möglich, sodass jedem Piraten nur noch eine Kartoffel pro Tag zur Verfügung steht. Doch plötzlich sind alle Erdäpfel an Bord verschwunden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF