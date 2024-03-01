Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 48vom 01.03.2024
Der Schlafwandler

Folge 48: Der Schlafwandler

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Wegen eines Sturms treibt die Hurricane in die Arktis. Aufgrund der Kälte ist Fischen nicht mehr möglich, sodass jedem Piraten nur noch eine Kartoffel pro Tag zur Verfügung steht. Doch plötzlich sind alle Erdäpfel an Bord verschwunden.

