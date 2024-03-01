Staffel 1Folge 49vom 01.03.2024
Folge 49: Der neue Käpt‘n
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Nobart kann ja nicht ahnen, dass es sich bei der schiffbrüchigen bedauernswürdigen Person ausgerechnet um Käpt'n Flynn, dem arrogantesten Kapitän auf allen Weltmeeren handelt. Die Besatzung ist beeindruckt und macht ihn zu ihrem neuen Anführer.
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF