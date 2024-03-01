Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 49vom 01.03.2024
Der neue Käpt‘n

Folge 49: Der neue Käpt‘n

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Nobart kann ja nicht ahnen, dass es sich bei der schiffbrüchigen bedauernswürdigen Person ausgerechnet um Käpt'n Flynn, dem arrogantesten Kapitän auf allen Weltmeeren handelt. Die Besatzung ist beeindruckt und macht ihn zu ihrem neuen Anführer.

