Staffel 1Folge 63vom 01.03.2024
Total verknallt!Jetzt kostenlos streamen
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 63: Total verknallt!
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Bei einem Landgang möchten die Piraten sichtlichen Eindruck bei den ansässigen Damen hinterlassen. Trommler schießt allerdings über das Ziel hinaus, denn von seinem vielen Duftwasser fallen die Frauen reihenweise in Ohnmacht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF