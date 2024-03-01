Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 63vom 01.03.2024
Total verknallt!

Folge 63: Total verknallt!

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Bei einem Landgang möchten die Piraten sichtlichen Eindruck bei den ansässigen Damen hinterlassen. Trommler schießt allerdings über das Ziel hinaus, denn von seinem vielen Duftwasser fallen die Frauen reihenweise in Ohnmacht.

