Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 64vom 01.03.2024
Der Monsterhai

Folge 64: Der Monsterhai

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Ein Hai versetzt die Bewohnerinnen und Bewohner von Port Meringue in Angst und Schrecken. In ihrer Verzweiflung beauftragen sie Käpt'n Nobart und seine Hurricane-Besatzung, es mit dem Tier aufzunehmen und für Sicherheit zu sorgen.

Käpt’n Nobart und die Piratenbande

