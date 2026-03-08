Katholischer Gottesdienst aus Raum³ in Wien NeuerdbergJetzt kostenlos streamen
Folge 156: Katholischer Gottesdienst aus Raum³ in Wien Neuerdberg
60 Min.Folge vom 08.03.2026
ORF III überträgt live zum dritten Fastensonntag die Wort-Gottes-Feier aus dem Raum³ in Wien Neuerdberg unter der Leitung von Pia Hecht. Die musikalische Gestaltung wird vom Chor CANTonio aus Wr. Neustadt übernommen.
