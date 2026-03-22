Katholischer Gottesdienst aus dem Grazer DomJetzt kostenlos streamen
Katholischer Gottesdienst
Folge 158: Katholischer Gottesdienst aus dem Grazer Dom
60 Min.Folge vom 22.03.2026
ORF III überträgt zum Passionssonntag den katholischen Gottesdienst live aus dem Grazer Dom in der Steiermark. Die Messe wird von Dom- & Stadtpfarrer Ewald Pristavec geleitet.
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