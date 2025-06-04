Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Es liegt im Blut

SAT.1Staffel 3Folge 32
Folge 32: Es liegt im Blut

23 Min.Ab 12

Die fünfzehnjährige Alina dreht auf einmal völlig durch und rebelliert gegen ihre Eltern! Als sie ihre Silberhochzeitsfeier crasht, zieht die besorgte Mutter Yvonne eine befreundete Familienhelferin hinzu. Leidet Alina unter der Abfuhr ihres ersten festen Freundes? Oder steckt eine ganz andere innere Not hinter ihrem Verhalten?

SAT.1
