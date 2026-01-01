Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 37: Völlig vergurkt
24 Min.Ab 12
Eine 18-Jährige erleidet einen medizinischen Notfall, infolgedessen ein Stück Gurke in ihrer Vagina gefunden wird. Erst die Familienhelferin bringt ein skurriles Geheimnis zu Tage.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1