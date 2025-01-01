Knight Rider
Folge 11: Die Bodenspekulanten
46 Min.Ab 12
Reginald Cornelius macht sich auf den Weg nach Chicago, um dort das Benefizkonzert von Charley Conners zu sehen, das in Josh Bevins Bar stattfinden soll. Doch als Josh nicht erscheint, weil er von einem Schlägertrupp bis aufs Übelste verprügelt wurde, schalten sich Michael und "K.I.T.T." ein, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Knight Rider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH