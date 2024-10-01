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Knight Rider

Der unheimliche Mönch

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 20vom 01.10.2024
Der unheimliche Mönch

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Knight Rider

Folge 20: Der unheimliche Mönch

46 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12

Am Set des Films "Raging Sky" kommt es immer wieder zu mysteriösen Unfällen. Karen Bennett, die Aufnahmeleiterin, weiß deshalb nicht mehr weiter. Als Michael sich dazu bereit erklärt, als Stuntman einzuspringen, um weitere Nachforschungen anstellen zu können, wird er schon bald selbst mit dem Unheil konfrontiert ...

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