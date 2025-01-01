Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Knight Rider

Killer K.I.T.T.

NBCUniversalStaffel 4Folge 13
Killer K.I.T.T.

Killer K.I.T.T.Jetzt kostenlos streamen

Knight Rider

Folge 13: Killer K.I.T.T.

46 Min.Ab 12

Marco Berio, ein ehemaliger Mitarbeiter der Foundation, schafft es, mit Hilfe von Bronwy Appleby an die Codierung des Bordcomputers von "K.I.T.T." zu gelangen. Er programmiert den Wagen so um, dass "K.I.T.T." nun nicht mehr mit Michael zusammenarbeitet, sondern sich gegen ihn wendet. Kann Michael diesen Schritt wieder rückgängig machen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Knight Rider
NBCUniversal
Knight Rider

Knight Rider

Alle 4 Staffeln und Folgen