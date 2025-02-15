Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider

Der Brandstifter

NBCUniversalStaffel 4Folge 18vom 15.02.2025
Folge 18: Der Brandstifter

46 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 12

Michael und "K.I.T.T." schaffen es gerade noch rechtzeitig, den jungen Darryl aus einem brennenden Wald zu retten. Als der Junge jedoch kurz darauf der Brandstiftung bezichtigt wird, versucht Michael vehement, Darryls Unschuld zu beweisen.

