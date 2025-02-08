Zum Inhalt springenBarrierefrei
Knight Rider

Zauberspiele

Staffel 4Folge 15vom 08.02.2025
Zauberspiele

Knight Rider

Folge 15: Zauberspiele

46 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12

Michael erhält von der Foundation den Auftrag, zwei Morde zu untersuchen. Hauptverdächtiger ist dabei der Magier Templeton. Doch der hat für beide Taten ein wasserdichtes Alibi. Kann Michael doch noch den wahren Mörder von Dr. Hendersen und dessen Vorgänger ausfindig machen?

