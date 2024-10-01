Knight Rider
Folge 16: Die Boxmeisterschaft
46 Min.Folge vom 01.10.2024Ab 12
Michael untersucht den Fall eines toten Sportjournalisten. Derweil macht sich ein früherer Boxchampion bereit für seinen allerletzten Kampf. Was er jedoch nicht weiß: Der Kampf könnte für ihn auf Grund seines Gesundheitszustandes tödlich enden ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Knight Rider
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Fantasie, Action, Abenteuer, Science Fiction
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: NBC UNIVERSAL International GmbH