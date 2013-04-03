Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küstenwache
Staffel 16 Folge 12: Blutsbande
vom 03.04.2013
Vor zehn Jahren kam Ehlers' Sohn Erik bei einem Schiffsunglück ums Leben. Eriks Sohn Timo ist inzwischen zwölf Jahre alt. Er lebt mit seiner Mutter Nina und seinem Stiefvater Roman Wenkler in München. Daher sehen er und Ehlers sich nur selten. Doch jetzt kommt Timo in Begleitung seines Stiefvaters Roman Wenkler nach Neustadt, um seinen Opa, Kapitän Ehlers, zum ersten Mal allein zu besuchen. Die Gelegenheit war günstig, da Roman als Musiker beruflich in Neustadt zu tun hat. Ehlers hat sich für seinen Enkel selbstverständlich frei genommen.

