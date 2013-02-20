Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hektik auf der "Albatros II". Kapitän Thure Sander fordert eine Schadensmeldung ein. Offenbar ist in einem Bereich des Schiffes Feuer ausgebrochen, und nun müssen die Lösch- und Rettungsmaßnahmen zügig koordiniert werden. Die Crew ist perfekt auf einen solchen Notfall vorbereitet und in ihren Aufgaben aufeinander abgestimmt. Wachhabende Saskia Berg löst die CO2-Flutung aus. Sander ist sehr zufrieden, die Brandschutzübung wurde reibungslos und vorbildlich durchgeführt. Da kommt ein Notruf herein: Auf dem Frachter "Nordic Star" wird die Kapitänin vermisst. Der Notruf ist keine Übung. Auf dem Weg zur "Nordic Star" entdeckt die Küstenwache ein Freifallrettungsboot, das offenbar führerlos auf dem Meer treibt.

