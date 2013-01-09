Küstenwache
Folge 2: Explosive Geschäfte
Seit einigen Stunden liegt die "Albatros II" vor der Kieler Bucht. Kapitän Ehlers und seine Crew haben die Ostsee in diesem Bereich großräumig abgesperrt. Der Kampfmittelräumdienst (KRD) muss eine alte Ankertaumine aus dem Zweiten Weltkrieg sprengen, die den Schiffsverkehr gefährdet. Minentaucher Martin Kiewald macht sich bereit. Sein Kollege Lars Bomann steuert das Boot des KRD zielgenau auf Position. Wenig später taucht Kiewald mit der Sprengladung in der Hand in die Tiefe. Die Sprengung soll in 15 Minuten erfolgen. Doch Bomann hat sich gerade erst aus der Gefahrenzone gebracht, als eine gewaltige Explosion und eine riesige Wasserfontäne die Küstenwache-Crew aufschrecken lässt.
