Küstenwache

Aus Mangel an Beweisen

KultKrimiStaffel 16Folge 9vom 06.03.2013
Aus Mangel an Beweisen

Aus Mangel an BeweisenJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 9: Aus Mangel an Beweisen

44 Min.Folge vom 06.03.2013Ab 12

Bei ihrer Patrouillefahrt auf der Ostsee sichtet die Crew der "Albatros II" eine führerlos auf den Wellen treibende Yacht. Kapitän Ehlers und Bootsfrau Pia Cornelius gehen an Bord. Auf dem luxuriös ausgestatteten Schiff ist niemand. Spuren deuten auf einen Unfall hin, denn der Tank ist leer und der Gashebel steht auf Vollgas. Offensichtlich ist der Bootsführer zu schnell gefahren und dabei ins Meer gestürzt. In der Einsatzzentrale hat Asmus unterdessen den Eigner ermittelt und kann das Ergebnis kaum glauben: Die Yacht gehört seinem guten Freund und Pokerkumpel Jörg Mirbach. Asmus hatte ihn erst am Tag zuvor im Hafen getroffen, wo Jörg auf dem Weg zu einer Verabredung war. Die Suche nach Mirbach wird sofort eingeleitet, bleibt jedoch ohne Ergebnis. Asmus weiß nicht, was ihn mehr beunruhigt: die Tatsache, dass Jörg eine teure Yacht besitzt oder dass ihm etwas zugestoßen ist.

