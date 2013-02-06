Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Geschäfte mit dem Tod

KultKrimiStaffel 16Folge 5vom 06.02.2013
Geschäfte mit dem Tod

Geschäfte mit dem TodJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 5: Geschäfte mit dem Tod

44 Min.Folge vom 06.02.2013Ab 12

Morgengrauen, schlechte Sicht. Ein schwarzes Speed-Schlauchboot mit maskierten Männern hält genau auf einen kleinen Frachter zu. Kein Zweifel: Piraten! Wenige Minuten später haben die modernen, schwer bewaffneten Seeräuber das Frachtschiff geentert. Unter Deck jedoch erwartet die Angreifer eine böse Überraschung: Blend- und Tränengaspatronen zünden, Schüsse fallen, und ein bestens ausgerüstetes Team einer deutschen Sicherheitsfirma überwältigt sie. Doch so echt und dramatisch alles ausgesehen hat, das Ganze war nur eine Übung der Firma "Sea-Safe-Security", deren Chef Hannes Mettler damit den lukrativen Großauftrag einer Reederei zur Schiffssicherung an Land ziehen will. Notwendig hierfür ist zudem ein Eignungszertifikat der Küstenwache, weswegen auch Kapitän Sander als Beobachter der Übung anwesend ist.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen