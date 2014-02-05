Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 16Folge 20vom 05.02.2014
44 Min.Folge vom 05.02.2014Ab 12

Bei ihrer Patrouillenfahrt stößt die Crew der Küstenwache auf eine Charteryacht. Als Saskia Berg und Pia Cornelius übersetzen, machen sie einen grausigen Fund: Die Psychologie-Studentin Tilda John wurde offenbar angeschossen und verblutete, bevor sie rechtzeitig Hilfe holen konnte. Zur gleichen Zeit wird Polizeirat Hermann Gruber im Hafen von einer jungen Frau angesprochen. Sie stellt sich als Bonnie Grabow vor - Grubers uneheliche Tochter. Der Leiter der Einsatzzentrale ist wie vor dem Kopf gestoßen. Natürlich erinnert er sich an Bonnies Mutter Jana. Doch die beiden hatten sich damals in den Umbruchzeiten der Wende rasch wieder aus den Augen verloren. Wie kommt Bonnie darauf, dass er ihr Vater sei?

