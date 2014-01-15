Küstenwache
Folge 17: Ein schmutziges Spiel
Das herrliche Sommerwetter verlockt die erfolgreiche Yachthändlerin Vera Heitkamp zu einem Segelausflug auf die Ostsee. Hier hofft sie, das angespannte Verhältnis zu ihrem Sohn Sven auflockern zu können. Aus diesem Grund hat sie Tobias Witt, ihren Neffen, mit aufs Boot geholt. Tobias hat im Gegensatz zu seiner Tante ein gutes Verhältnis zu Sven und führt seit einiger Zeit eine eigene Segelschule. Vera Heitkamp verfolgt den Plan, Sven endlich zur Zusammenarbeit in ihrem Geschäft zu überreden. Doch der sensible und idealistische junge Mann lehnt das knallharte Geschäftsleben ab. Der Segelausflug droht zu einem Desaster zu werden. Nicht nur, dass Sven ständig schlecht ist, er stellt sich sogar so ungeschickt an, dass ihm der Baum gegen den Kopf knallt. Vera ist enttäuscht und verärgert. Unter Deck bespricht sie sich mit Tobias. Plötzlich nehmen beide ein Poltern wahr. Als sie nach oben stürzen, ist Sven verschwunden, und sie können gerade noch ein Schlauchboot erkennen, das sich mit hoher Geschwindigkeit von der Yacht entfernt.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick