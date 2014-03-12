Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Spielball der Wellen

KultKrimiStaffel 16Folge 23vom 12.03.2014
Spielball der Wellen

Spielball der WellenJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 23: Spielball der Wellen

44 Min.Folge vom 12.03.2014Ab 12

Der neue Kapitän der "Küstenwache", Thure Sander, im Einsatz: Ein Mann verschwindet von Bord einer Yacht: War es ein Unfall oder wurde er ermordet? Eigentlich wollen Thorben und Ilka Trendelburg mit ihrer Motoryacht auf große Fahrt rund um die Welt gehen. Ihre Reise startet romantisch. Bei einsetzender Dunkelheit setzt Thorben den Anker und öffnet eine Flasche Champagner. Nach vielen arbeitsreichen Jahren und dem Verlust seiner ersten Ehefrau, hat Thorben mit Ilka eine neue Liebe gefunden. Nun wollen sich beide endlich mehr Zeit füreinander nehmen. Doch als Ilka am frühen Morgen an Deck kommt, ist Thorben verschwunden. Blutspuren deuten auf einen Kampf hin. Wurde ihr Mann nachts überfallen und entführt?

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen