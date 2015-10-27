Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Euphorin

KultKrimiStaffel 17Folge 10vom 27.10.2015
Euphorin

EuphorinJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 10: Euphorin

44 Min.Folge vom 27.10.2015Ab 12

Die Küstenwache entdeckt ein führerloses Motorboot auf der Ostsee. Der Eigner heißt Otto Hansen - ein Freund von Polizeirat Gruber. Doch wo steckt Hansen? Die Suche nach ihm bringt Überraschendes zutage: Pillen der Partydroge Euphorin werden in seinem Haus gefunden. Zur gleichen Zeit hantieren zwei Personen in einem offenbar geheimen Labor auf einer Yacht mit chemischen Substanzen. Während das Team auf See die Suche nach Hansen einleitet, führen Spuren zu Hansens Nachbarin Eveline Simon. Ben Asmus trifft sie auf ihrer Yacht im Hafen an. Doch die ältere Dame weiß nichts über Hansens Verbleib. Unvermittelt taucht Otto Hansen zur Überraschung des ganzen Teams wohlbehalten in der Einsatzzentrale auf.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen