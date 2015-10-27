Küstenwache
Folge 10: Euphorin
Die Küstenwache entdeckt ein führerloses Motorboot auf der Ostsee. Der Eigner heißt Otto Hansen - ein Freund von Polizeirat Gruber. Doch wo steckt Hansen? Die Suche nach ihm bringt Überraschendes zutage: Pillen der Partydroge Euphorin werden in seinem Haus gefunden. Zur gleichen Zeit hantieren zwei Personen in einem offenbar geheimen Labor auf einer Yacht mit chemischen Substanzen. Während das Team auf See die Suche nach Hansen einleitet, führen Spuren zu Hansens Nachbarin Eveline Simon. Ben Asmus trifft sie auf ihrer Yacht im Hafen an. Doch die ältere Dame weiß nichts über Hansens Verbleib. Unvermittelt taucht Otto Hansen zur Überraschung des ganzen Teams wohlbehalten in der Einsatzzentrale auf.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick