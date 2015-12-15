Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Flucht in Ketten

KultKrimiStaffel 17Folge 16vom 15.12.2015
Flucht in Ketten

Flucht in KettenJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 16: Flucht in Ketten

44 Min.Folge vom 15.12.2015Ab 12

Überfall auf eine Motoryacht: Der maskierte Täter bedroht ein Liebespaar mit einer Waffe. Als die Küstenwache eintrifft, gelingt es ihm, Pia Cornelius als Geisel zu nehmen. Er zwingt sie, mit ihm in sein Schnellboot zu steigen. Seine Verfolger kann er abhängen. Cornelius ist auf sich alleine gestellt. Als der Maskierte von ihr verlangt, über Bord zu springen, zieht Cornelius im Handgemenge ihre Handschellen aus der Halterung am Gürtel und kettet sich an ihren Geiselnehmer. Wütend reißt dieser sich die Skimaske vom Kopf und Cornelius blickt in die unruhigen Augen von Anton Höflich. Auch die Küstenwache ist inzwischen hinter die Identität des Geiselnehmers gekommen. Höflich war bislang ein unauffälliger Sportstudent.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen