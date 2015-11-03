Küstenwache
Folge 11: Der Tod segelt mit
Bei einem Segelkurs auf der Ostsee kommt eine Teilnehmerin zu Tode. Als ihre Leiche aus der See geborgen wird, stellt sich heraus, dass die Frau erdrosselt wurde. Segellehrer Samuel Kaiser und die anderen Teilnehmer reagieren erschüttert. Die Stimmung an Bord war bis zuletzt harmonisch. Zumal es sich um einen Segelkurs speziell für Singles handelte. Doch schnell wird klar, dass die Atmosphäre doch nicht so freundlich war. Zwischen den Frauen herrschte Konkurrenz. Die Tote galt als arrogant und zickig. Kursteilnehmerin Christine Schober hatte mehrfach Streit mit ihr. Auch der schüchterne Paul Beier, der mit der Verstorbenen angebandelt hatte, scheint eine Rechnung mit ihr offen gehabt zu haben.
