Küstenwache
Folge 9: Schwarzgeld
Die attraktive Polina und der charmante Abris von Zach sind exzellente Trickbetrüger. Die Küstenwache kommt ihnen auf die Spur, als ein Toter auf einer Yacht gefunden wird. Zach wollte die Yacht angeblich kaufen, doch in Wirklichkeit betrog er den Verkäufer mit einem Geldwäschetrick. Sein Erfolg war jedoch nicht von langer Dauer, denn kurz darauf wurde er wiederum von Polina übers Ohr gehauen. Betrogene Betrüger - damit haben Kapitän Sander und seine Crew nicht oft zu tun. Die Ermittlungen sind schwierig, denn zunächst gilt es herauszufinden, wer die Personen wirklich sind, die hier als vermeintliche Verkäufer und Käufer auftreten. Dabei kommt es zu einigen Überraschungen.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick