Das Geheimnis der TurangaJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 20: Das Geheimnis der Turanga
Beim Bergen von Treibgut macht die Küstenwache einen grausigen Fund: An einer alten Schiffsplanke hängt eine skelettierte Hand. In der folgenden Nacht geht ein Notruf in der Einsatzzentrale ein: Die "Turanga" drohe, im Sturm zu sinken. Doch Ben Asmus kann weder ein Unwetter erkennen, noch besagtes Schiff auf dem Radar ausfindig machen. Noch mysteriöser wird der Vorgang, als Asmus herausfindet, das es sich bei der "Turanga" um ein Schiff handelt, das bereits 1988 untergegangen ist. Merkwürdig ist jedoch, dass es sich bei dem geborgenen Treibgut durchaus um ein Überrest des damals gesunkenen Schiffs handeln könnte. Das Team der Küstenwache befragt dazu den einzigen Überlebenden des damaligen Unglücks, Hubert Kroker, der in Neustadt und Umgebung inzwischen drei Werften besitzt.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick