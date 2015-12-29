Clüver darf nicht sterbenJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 18: Clüver darf nicht sterben
Die Küstenwache entdeckt auf hoher See die verlassene Yacht der Bestsellerautorin Thekla van der Stroem. Alles deutet auf eine Entführung hin, doch es gibt keine Lösegeldforderung. Eigentlich hatte sich die Schriftstellerin auf die nächtliche Ostsee zurückgezogen, um in Ruhe das letzte Kapitel ihres Krimis zu schreiben. Doch nicht nur sie ist verschwunden, auch ihr Laptop ist nirgends auffindbar. Unter Deck finden sich Spuren, die auf einen Kampf hindeuten. Was ist hier passiert? Ist Thekla van der Stroem Opfer eines Überfalls geworden? Wurde sie entführt - oder womöglich getötet? Während die Suchaktion nach der Vermissten auf See läuft, ermittelt die Küstenwache den Hintergrund der Autorin. Wie sich herausstellt, lebt sie sehr zurückgezogen.
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick