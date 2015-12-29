Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Küstenwache

Clüver darf nicht sterben

KultKrimiStaffel 17Folge 18vom 29.12.2015
Clüver darf nicht sterben

Clüver darf nicht sterbenJetzt kostenlos streamen

Küstenwache

Folge 18: Clüver darf nicht sterben

44 Min.Folge vom 29.12.2015Ab 12

Die Küstenwache entdeckt auf hoher See die verlassene Yacht der Bestsellerautorin Thekla van der Stroem. Alles deutet auf eine Entführung hin, doch es gibt keine Lösegeldforderung. Eigentlich hatte sich die Schriftstellerin auf die nächtliche Ostsee zurückgezogen, um in Ruhe das letzte Kapitel ihres Krimis zu schreiben. Doch nicht nur sie ist verschwunden, auch ihr Laptop ist nirgends auffindbar. Unter Deck finden sich Spuren, die auf einen Kampf hindeuten. Was ist hier passiert? Ist Thekla van der Stroem Opfer eines Überfalls geworden? Wurde sie entführt - oder womöglich getötet? Während die Suchaktion nach der Vermissten auf See läuft, ermittelt die Küstenwache den Hintergrund der Autorin. Wie sich herausstellt, lebt sie sehr zurückgezogen.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Küstenwache
KultKrimi
Küstenwache

Küstenwache

Alle 17 Staffeln und Folgen