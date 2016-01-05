Küstenwache
Folge 19: Tödliches Vertrauen
Auf hoher See findet eine Lösegeldübergabe statt. Plötzlich hebt der Vermummte seine Waffe gegen den Geldboten und erschießt ihn kaltblütig. Rechtsanwalt Henning Langen hat keine Chance. Er wollte die 5 Millionen Euro übergeben, die für die Freilassung von Reederin Catja Aalbers gefordert waren. Die Küstenwache war jedoch über die Entführung nicht informiert. Nur der Sohn der Reederin, Niklas Aalbers, und die Ehefrau des Rechtsanwalts, Rebekka, wussten davon. Doch mit dem Mord verschärft sich die Lage und Kapitän Thure Sander und sein Team suchen nun nicht nur einen Mörder, sondern unter Hochdruck nach der verschwundenen Frau. Warum wurde Catja Aalbers noch nicht frei gelassen, obwohl der Täter das Geld an sich genommen hat?
